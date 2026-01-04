El verano todavía no mejora: domingo con pronóstico de chaparrones y baja temperatura
La jornada estará inestable, con ciclo nublado y vientos que no serán una preocupación. Sin embargo, el lunes sí se podría ir a la playa, con una máxima de 28°.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo una jornada que se presentará fría, con inestabilidad durante la mañana y cielo mayormente cubierto.
El organismo precisó que se prevé una máxima de 19°, con probabilidad de chaparrones en la mañana y cielo nublado durante todo el día, lo que mantendrá un ambiente húmedo y sin variaciones térmicas significativas. También se anticipa otra noche fresca, con temperaturas cercanas a los 17°.
En cuanto al viento, se registrará del sector sur, sureste y este, sin mayores complicaciones, con velocidades que alcanzarán hasta 12 kilómetros por hora.
Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional adelantó un marcado ascenso térmico, con una máxima prevista de 28°.
