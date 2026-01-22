El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 22 de enero una jornada cálida y ventosa en Mar del Plata, con temperaturas elevadas, baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados a fuertes durante todo el día.

Según el informe oficial, la temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, consolidando un escenario típicamente veraniego. Durante la mañana el cielo estará algo nublado, mientras que por la tarde se espera que esté mayormente nublado. Hacia la noche, las condiciones serán parcialmente nubladas.

En cuanto a las lluvias, el pronóstico indica probabilidad de precipitación del 0% durante la mañana y la noche, y apenas entre 0 y 10% en horas de la tarde, por lo que no se esperan lluvias relevantes en la ciudad.

El viento será otro de los factores destacados de la jornada. Se prevén velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La dirección predominante será del norte y noreste, lo que contribuirá a mantener las temperaturas elevadas.

De esta manera, Mar del Plata afrontará un jueves caluroso, sin lluvias y con viento persistente, condiciones a tener en cuenta tanto para actividades al aire libre como para quienes se acerquen a la costa.

