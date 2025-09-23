Con la primavera a la vuelta de la esquina y las primeras reservas en marcha, Mar del Plata comienza a vivir la previa de una nueva temporada de verano y los balnearios de la ciudad ajustan detalles para recibir a miles de turistas que buscan sol, mar y tranquilidad en uno de los destinos más elegidos del país.

En este contexto, uno de los emblemáticos balnearios, el Torreón del Monje, ya anunció su propuesta para el verano con una fuerte apuesta a la comodidad, la flexibilidad y la experiencia completa frente al mar.

El Torreón Club de Playa combina lo clásico con lo moderno: piletas, vestuarios renovados y un entorno que rescata la impronta histórica del lugar. La particularidad de esta temporada es que los visitantes podrán optar por diferentes modalidades de estadía, sin necesidad de contratar exclusivamente la temporada completa. Desde el verano 25-26, se podrá elegir semana, quincena o mes.

A diferencia de otros espacios de playa, el Torreón se integra a un complejo que ofrece múltiples alternativas gastronómicas y de servicios:

Torreón Restaurante y Café , con su sello histórico y una vista inigualable.

, con su sello histórico y una vista inigualable. Hamburgo , para una propuesta urbana y descontracturada.

, para una propuesta urbana y descontracturada. Atilio’s , con lo mejor de la cocina italiana.

, con lo mejor de la cocina italiana. SportClub, pensado para quienes buscan sumar actividad física y bienestar a sus días de playa.

Además, quienes reserven de manera anticipada accederán a tarifas preferenciales y a la posibilidad de financiar su estadía en hasta 6 cuotas sin interés con BNA+. El verano en la ciudad ya se siente y el Torreón del Monje se presenta como un clásico renovado que promete descanso, exclusividad y experiencias únicas para toda la familia.

Para reservas y consultas, se puede escribir al WhatsApp 223 682 7662, o también por Instagram, en @torreondelmonje.