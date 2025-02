El estado de salud del papa Francisco sigue siendo motivo de atención mundial luego de que este martes se confirmara que padece un cuadro de neumonía bilateral. A pesar de la preocupación que generó el diagnóstico, fuentes oficiales del Vaticano informaron que el Pontífice tuvo una noche tranquila en el hospital Agostino Gemelli de Roma y los análisis de sangre muestran una leve mejoría.

“Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables. Los análisis de sangre, evaluados por el personal médico, muestran una ligera mejoría, especialmente en los índices inflamatorios”, indicó el último parte médico. El pontífice, de 88 años, fue hospitalizado el pasado viernes por sus problemas de respiración, que resultaron ser una bronquitis por infección polimicrobiológica derivada en una neumonía bilateral.

“Después del desayuno, el papá leyó algunos periódicos y luego se dedicó a actividades laborales con sus colaboradores más cercanos” y “antes del almuerzo recibió la Eucaristía”, expresó el escrito.

Asimismo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, visitó este miércoles al Papa, con quien pasó 20 minutos en privado. La líder conservadora aseguró que el Sumo Pontífice estaba “receptivo” y que “no perdió su proverbial sentido del humor”.

En las inmediaciones del Vaticano, la preocupación entre los fieles fluctúa en función de los informes médicos. “Estamos rezando por él, esperemos que salga bien”, comentó un turista brasileño.

“Sabemos que tiene una infección pero esperamos que se recupere, no tenemos mucha idea sobre el tema pero sabemos que no está del todo bien, nos preocupa”, agregó un fiel español.

Otro hombre oriundo de España señaló: “Somos creyentes, pero es una persona con 88 años, tiene su estado de salud deteriorado, está muy hinchado y una neumonía bilateral a esa edad es grave, ojalá se recupere”.

Una joven brasileña también mostró preocupación por la salud del Papa Francisco y aseguró que sintió una conexión especial con él mientras vivía en la Argentina: “Representa muchas cosas para los jóvenes y para nuestros cambios, algo que no es normal para la Iglesia Católica. Cada generación tiene otros pensamientos y él es muy moderno, comprende y no juzga, es muy distinto. Ya recé por él, pero estoy muy preocupada porque es mucho más que un Papa. Me angustia porque fue inesperado, fue un shock”.

Fuente: TN