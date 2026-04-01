La imagen fue tan silenciosa como elocuente. Lionel Messi se retiró del campo de juego sin declaraciones, sin gestos grandilocuentes, pero dejando detrás una sensación que atravesó a todos: ¿jugara su última copa del mundo?

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Cuando habla Messi, el mundo se detiene. Y cuando no lo hace, también. Su silencio, esta vez, resonó más fuerte que cualquier frase. Cada movimiento, cada mirada, cada aplauso del público fue interpretado como una posible despedida de un ícono que marcó a generaciones enteras.

A sus 39 años, el capitán podría afrontar el sexto mundial de su carrera, una marca histórica que lo volvería aún más eterno. La posibilidad está latente, pero la decisión final aún no fue confirmada. En pocos días, según se espera, el propio Messi dará a conocer si estará presente en la próxima cita máxima del fútbol.

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Desde aquel debut mundialista en Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, pasando por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y la consagración en Qatar 2022, el recorrido de Messi con la Selección fue una historia de perseverancia, talento y gloria. En total, disputó 26 partidos mundialistas, siendo protagonista en casi todos, con apenas dos ingresos desde el banco en sus comienzos.

El diez, el faro de la Selección Argentina, el emblema de una era dorada, parece cerrar un capítulo. Esa misma casa que lo vio crecer, caer, levantarse y finalmente tocar el cielo con las manos.

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2005 – El primer llamado

El 2 de agosto de 2005, el entonces entrenador José Pékerman incluyó por primera vez a Messi en una convocatoria para un amistoso ante Hungría. Con apenas 18 años y tras brillar en el Mundial Sub-20, el rosarino daba su primer paso en la mayor.

2006 – Debut mundialista en Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006

El 16 de junio, frente a Serbia y Montenegro, Messi hizo su presentación en un Mundial. Ingresó a los 74 minutos por Maxi Rodríguez, asistió a Hernán Crespo y marcó un gol en la goleada 6-0. Nacía una estrella.

2010 – Heredero de la ‘10’ en Sudáfrica 2010

En su segundo Mundial, Messi asumió la histórica camiseta número 10, símbolo eterno de Diego Maradona. Disputó 5 partidos y sumó 450 minutos, siendo protagonista aunque sin poder convertir.

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2014 – A un paso de la gloria en Brasil 2014

Fue el Mundial de su consagración individual. Jugó los 7 partidos (693 minutos), convirtió 4 goles (Bosnia, Irán y un doblete ante Nigeria) y brindó una asistencia. Sin embargo, Argentina cayó 1-0 ante Alemania en la final disputada en el Maracaná, quedando al borde de la gloria.

2018 – Un desafío complejo en Rusia 2018

En un torneo difícil para el equipo, Messi jugó 4 partidos (360 minutos) y marcó un gol clave ante Nigeria. Argentina no logró consolidarse y se despidió antes de lo esperado.

2022 – La consagración en Qatar 2022

El capítulo más glorioso. Messi fue el líder absoluto y figura del torneo. Marcó 7 goles (Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos en la final ante Francia), alcanzando una media de un gol por partido. Su actuación fue decisiva para que Argentina levantara la Copa del Mundo y cumpliera el sueño máximo.

