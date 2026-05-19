El Mundial 2026 no será uno más. Será el torneo que despedirá internacionalmente a tres de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos. Con millones de fanáticos alrededor del planeta pendientes de cada partido, la próxima Copa del Mundo promete convertirse en la más emotiva y especial de la historia reciente.

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Mientras Lionel Messi buscará cerrar su ciclo con la camiseta de Selección Argentina, y Cristiano Ronaldo intentará una última conquista con Selección de Portugal, en Brasil todas las miradas apuntan al regreso de Neymar, quien volverá a disputar una Copa del Mundo tras las dudas físicas que arrastró en el último tiempo.

El entrenador Carlo Ancelotti explicó los motivos de la convocatoria del astro brasileño y respaldó su presencia en la lista definitiva de Selección de Brasil.

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“Evaluamos a Neymar durante todo el año y vimos que en el último período jugó con continuidad y mejoró físicamente. Pensamos que sigue siendo un jugador importante”, señaló el técnico italiano. Además, aclaró que el delantero tendrá “las mismas responsabilidades que el resto del plantel”, dejando abierta la posibilidad de que pueda ser titular o ingresar desde el banco.

Brasil integrará el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El plantel comenzará los entrenamientos el próximo 27 de mayo y tendrá un amistoso despedida frente a Panamá en el mítico Estadio Maracaná.

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El debut oficial de Brasil será el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos. Allí, Neymar afrontará su cuarta Copa del Mundo tras haber estado presente en Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Con 79 goles, el ex jugador de FC Barcelona y Paris Saint-Germain llegará como máximo goleador histórico de Brasil y acompañado por referentes como Casemiro, Marquinhos y Alisson Becker, además de jóvenes figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick.

El Mundial 2026 aparece así como el cierre de una generación dorada que cambió para siempre la historia del fútbol y dejó una huella imborrable en millones de personas alrededor del mundo.