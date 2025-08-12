Este lunes, Claudio “Turco” García anunció que incursionará en la política como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integrando la lista del Partido Integrar, encabezada por el exlegislador porteño Daniel Amoroso.



La confirmación ocurrió mediante un video filmado en un club de barrio. En él, Amoroso expresó: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”, mientras que García sentenció: “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!”.



García, de 61 años y conocido por su trayectoria en Racing, Huracán, Vélez y la Selección Argentina, explicó que aceptó la propuesta por la confianza que tiene en Amoroso: “Lo conozco hace 40 años. Sé con la persona que estoy. Si no, no me hubiera metido”, sostuvo￼. Además, obtuvo el tercer lugar en la lista, ya que la segunda posición fue reservada para una mujer en cumplimiento con la ley de cupo.



