Seguramente Leo Costa, el entrenador Milrayitas, pretenda un funcionamiento aceitado y sueñe con ganar holgadamente, brillando, en cada juego. Pero las realidades del comienzo del torneo son disímiles y, luego de tres derrotas, Peñarol necesitaba ganar. Eso.

Y desahogarse. Para ello, remontar una desventaja de 17 puntos, controlar en el segundo tiempo a los encendidos Robinson y Meyinsse, iluminar a un relevo como Guerra y terminar sentenciando la primera victoria de la temporada con un triple sobre la chicharra, cayó redondo como la luna llena que acompañó la alegría del público al retirarse del Polideportivo.

El último período fue una ráfaga del conjunto marplatense: parcial 9-0 en los primeros dos minutos y medio para ponerse en carrera. En el tramo final, Peñarol pasó al frente 84-80 con menos de un minuto, pero Quimsa igualó y el cierre fue de película.

Con apenas 7 décimas en el reloj, Xavier Carreras clavó un triple con tablero que selló la victoria 88-85 para los marplatenses. Locura de los jugadores fundiéndose con la gente, que acompañó con su aliento en los momentos críticos del tercer parcial, y festejaron juntos la ansiada victoria.

Bombazo de Xavier Carreras cuando al partido solo le quedaban 0.7 seg...y así le ganó @Penaroloficial a @AAQuimsa 88 a 85, primer triunfo del equipo marplatense en esta @LigaNacional 🇦🇷 🎥 @DSportsAR pic.twitter.com/GRhYOojGlE — Fer Martínez Larrosa (@fermartinezlar) October 9, 2025

Síntesis:

Peñarol (88): Vázquez 12, Pérez Tapia 13, Carreras 10, Thornton 8 y Basualdo 8 (x) (FI). Guerra 28, Acuña 0, Córdoba 2, Tolosa 5, Okaford 2. DT: Costa.

Quimsa (85): Orresta 7, Solanas 6, Robinson 21, Lema 12 y Meyinsse 21 (FI). Collomb 7, Cavallero 1, Negrón 6, Figueredo 4. DT: Ramella.



Parciales: 24-27, 41-49 y 64-72.

Árbitros: Estévez-Sánchez-Dilernia.

Cancha: Estadio Polideportivo (Mar del Plata).

