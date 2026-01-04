El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidente Delcy Rodríguez asuma de manera interina las funciones del presidente Nicolás Maduro, tras su detención por parte de Estados Unidos luego del bombardeo registrado en Caracas.

La presidente de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, leyó en cadena nacional la resolución que establece: “Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

El fallo descarta, por el momento, la declaración de falta absoluta de Maduro, lo que obligaría a convocar elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. La sentencia se dictó “vista la agresión militar extranjera suscitada” y “que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros”. El ex mandatario fue trasladado a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico, terrorismo y otros delitos.

La captura se produjo en el marco de una ofensiva de fuerzas estadounidenses que atacaron la capital venezolana y otros tres estados. El TSJ interpretó la ausencia de Maduro como “temporal”, habilitando a Rodríguez a ejercer la presidencia por hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por otros tres meses si así lo decide el Parlamento.

Rodríguez informó además la activación del Consejo de Defensa de la Nación, organismo que preside, y la remisión al TSJ del decreto de estado de conmoción exterior. Señaló que se espera que la Corte declare su constitucionalidad “en las próximas horas” para permitir su ejecución plena.

“Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidente del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional”, afirmó durante una reunión con ministros y altos mandos militares, transmitida por Venezolana de Televisión.

En un mensaje dirigido a Estados Unidos, Rodríguez sostuvo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro y aseguró que el decreto fue firmado por él antes de su captura. El Consejo de Defensa permanece activo a la espera de la decisión de la Sala Constitucional para ejecutar las medidas previstas en el Decreto de Conmoción Externa.

Según la nueva presidente interina, las facultades otorgadas permitirán la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, el control militar de la infraestructura de servicios públicos, la industria de hidrocarburos y las empresas básicas, así como la activación de los planes de seguridad ciudadana.

Fuente: con información de Infobae