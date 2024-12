El próximo domingo, Mar del Plata será sede del Triatlón Olímpico que organiza ISSports y ahí, los deportistas locales prometen protagonismo en búsqueda del podio. Entre ellos estará Christian Carletto que es uno de los deportistas que también trabaja paralelamente en el desarrollo de nuevos deportistas desde las categorías formativas.

El 2024 no fue sencillo y no pudieron terminar aquello que habían programado, algo que les dejó un sinsabor. El propio Carletto, en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) comentó la importancia de la tarea que están desarrollando: “Mar del Plata es la cuna del triatlón de Sudamérica. Empezamos con una escuela de iniciación deportiva y hoy tiene muchos chicos de 12 a 14 años que están a gran nivel. Tenemos de la escuela de iniciación deportiva del Emder, que es municipal, estamos todos los días en el complejo panamericano. Salieron los ganadores de los Juegos Bonaerenses, de los Evita y van a participar en el Circuito Nacional. Es bastante complejo porque hay que viajar a Mendoza, Córdoba, es todo a nivel nacional y hoy es complicado. A nivel local tenemos un circuito de pruebas combinadas que vienen haciendo los chicos, un circuito de acuatlón, duatlón y triatlón, que se desarrolla durante todo el año. A este circuito le agregamos una etapa competitiva, porque todo el circuito es lúdico-deportivo. Últimamente se nos viene complicando porque el triatlón es bastante complejo con la utilización de los tres escenarios, cortes de tránsito y a fin de año no pudimos hacer la última fecha, así que estábamos medios disgustados en ese sentido. Es una lástima”.

El difícil mes de noviembre que acarrea competencias de todo tipo, sumado a factores exteriores hicieron que nunca se generar el espacio para cerrar el circuito: “este cierre de año tiene muchas competencias. No entraba el triatlón, originalmente lo íbamos a hacer el 1 de diciembre, pero había mucha tormenta y decidimos suspenderlo. Después no hubo fecha para reprogramarlo. La intención era reprogramarlo el sábado 21, pero el EMDER le dio a todos los profes vacaciones y no teníamos forma de que nos abran la pileta para poder hacerlo. Así que lamentablemente no se pudo completar. Conseguimos las medallas, todo, pero no pudimos darle el cierre al circuito y por eso quedamos medio angustiados”.

Saben que se trata de una construcción a futuro que tiene un objetivo concreto: formar un grupo de triatletas que puedan entrenar juntos en Mar del Plata y salir a competir por el país para que no tengan que repetir la historia de Tiago Muñoz que tuvo que ir a México para tener un entrenamiento de buen nivel: “lo que estamos construyendo es una escuela para que los chicos no tengan que irse del país a buscar algo más afuera, formarlos desde acá. La idea para el año que viene es formar una escuela de alto rendimiento. Por eso necesitamos que los chicos participen en cierto tipo de carreras”.

Hoy Carletto está poniendo su energía en un grupo de deportistas que promete traer buenos resultados, pero también indicó que necesitan ayuda para sostener todo ese trabajo: “la ventaja que tiene Mar del Plata es que tiene una base de natación, tenemos tres clubes con seis chicos en Selección Argentina. Con esa base, teniendo en cuenta que la natación es la parte más difícil del triatlón y es el deporte de iniciación más temprana, ya tenemos un 50% hecho. El gran problema que tengo hoy es que al darle mucho tiempo al equipo que estamos desarrollando, estoy descuidando la base. Le estoy pidiendo al ente municipal, un profe para lo que es iniciación”, remarcó.

Es un pedido que hizo hace tiempo, pero sin respuesta aún. Tienen que doblegar esfuerzos para que el triatlón siga presente, genere nuevos valores y desde Mar del Plata se pueda apostar a una disciplina tan compleja.