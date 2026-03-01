El operativo móvil conocido como Tren de Capital Humano está transitando su última semana en la ciudad, ofreciendo una variedad de servicios gratuitos a la comunidad antes de finalizar su estadía. El dispositivo, compuesto por 11 vagones, combina atención sanitaria con gestión de trámites y otras propuestas integrales para los vecinos. Estará hasta el viernes 6 de marzo en el Andén 2 de la Estación Ferroautomotora, con ingreso por Luro e Italia.

Durante su permanencia, la iniciativa brinda consultas médicas en especialidades como medicina clínica, pediatría, nutrición, odontología, ginecología, controles oftalmológicos y entrega de anteojos de la Campaña “Ver para ser libres”, para chicos de 6 a 17 años. Los turnos se entregan de lunes a viernes a las 7.30 y los consultorios brindan atención de 8.15 a 16.

Además de lo sanitario, este espacio móvil incluye atención para realizar trámites de documentación y previsionales, como trámites de ANSES, renovación de DNI, acceso a servicios sociales y asesoramiento en discapacidad, niñez, género y personas mayores, así como testeos de VIH, Sífilis y vacunación de calendario, a cargo del área de Salud local.

La presencia del tren en la ciudad se enmarca en una acción conjunta entre el Gobierno Nacional y el Municipio de General Pueyrredon con el objetivo de facilitar el acceso a servicios esenciales para la población local.

