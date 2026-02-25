El Tren de Capital Humano suma un punto de inscripción para el programa Centros de Familia
La iniciativa está dirigida a chicos y adolescentes de entre 6 y 17 años y otorga vouchers para realizar actividades deportivas, culturales, artísticas y educativas en clubes y centros barriales de la ciudad.
Hasta el viernes permanecerá abierta la inscripción al programa Centros de Familia en el Tren de Capital Humano, ubicado en el andén 2 de la Estación Ferroautomotora, en la esquina de Luro e Italia.
El programa es coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano junto con el Municipio de General Pueyrredon. Está destinado a familias que perciben la prestación Alimentar, incluida en la Asignación Universal por Hijo.
Para inscribirse, la persona adulta responsable debe presentar el DNI físico del menor si tiene hasta 13 años. Los adolescentes de 14 a 17 años pueden realizar el trámite por cuenta propia con su documento.
La atención en el Tren de Capital Humano es de 9 a 16. Además, hasta el jueves funcionarán otros puntos de inscripción en el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catamarca), la Secretaría de Desarrollo Social (Teodoro Bronzini 1147) y la Delegación Puerto (Ayolas 3670).
Según informaron las autoridades, el programa busca alcanzar a 4 mil chicos en esta etapa. El beneficio se implementa a través de una tarjeta personalizada que permite acceder a un circuito cerrado de 120 clubes y espacios comunitarios, sin intermediarios.
Entre las actividades disponibles hay fútbol, rugby, hockey, artes marciales, distintas modalidades de baile y otras propuestas educativas y culturales distribuidas en distintos barrios de Mar del Plata.
