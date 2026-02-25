Hasta el viernes permanecerá abierta la inscripción al programa Centros de Familia en el Tren de Capital Humano, ubicado en el andén 2 de la Estación Ferroautomotora, en la esquina de Luro e Italia.

Ads

El programa es coordinado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano junto con el Municipio de General Pueyrredon. Está destinado a familias que perciben la prestación Alimentar, incluida en la Asignación Universal por Hijo.

Para inscribirse, la persona adulta responsable debe presentar el DNI físico del menor si tiene hasta 13 años. Los adolescentes de 14 a 17 años pueden realizar el trámite por cuenta propia con su documento.

Ads

Puede interesarte

La atención en el Tren de Capital Humano es de 9 a 16. Además, hasta el jueves funcionarán otros puntos de inscripción en el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo y Catamarca), la Secretaría de Desarrollo Social (Teodoro Bronzini 1147) y la Delegación Puerto (Ayolas 3670).

Según informaron las autoridades, el programa busca alcanzar a 4 mil chicos en esta etapa. El beneficio se implementa a través de una tarjeta personalizada que permite acceder a un circuito cerrado de 120 clubes y espacios comunitarios, sin intermediarios.

Ads

Entre las actividades disponibles hay fútbol, rugby, hockey, artes marciales, distintas modalidades de baile y otras propuestas educativas y culturales distribuidas en distintos barrios de Mar del Plata.