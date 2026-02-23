Con una propuesta que articula servicios de salud, documentación y actividades culturales, comenzó este lunes la permanencia del Tren de Capital Humano en la ciudad, donde funcionará durante dos semanas con atención abierta a toda la comunidad.

“Estamos comenzando en el día de hoy las dos semanas de permanencia del Tren de Capital Humano acá en la ciudad, que va a contar con actividades tanto de salud como culturales, como el RENAPER y ANSES”, informó Verónica Palmisciano, directora de Salud del Municipio de General Pueyrredon.

En ese marco, detalló que desde la Secretaría de Salud se dispuso un amplio dispositivo sanitario. “Por nuestra parte estamos con atención de clínica médica, de pediatría, de oftalmología, odontología, sobre infección, sobre la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y todas las actividades de enfermería, vacunación, control de ETA y testeos de HIV y sífilis”, precisó.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a controles médicos y trámites administrativos en un mismo espacio, acercando el Estado a los vecinos y vecinas. El operativo sanitario incluye además acciones de promoción y prevención, con eje en la detección temprana y el cuidado integral de la salud.

Palmisciano convocó a la comunidad a aprovechar el dispositivo: “Todas estas dos semanas, en el horario de 8 a 17, podemos contar con la presencia de toda la población en estos dispositivos”, señaló, invitando a los marplatenses y batanenses a acercarse para realizar consultas, controles o gestiones.