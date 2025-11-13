La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convocó a la Comisión de Presupuesto e Impuestos para el próximo martes a las 14:00, en la Legislatura, con el objetivo de comenzar el tratamiento de los tres proyectos enviados por el gobernador Axel Kicillof: el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal y el pedido de financiamiento.

Las iniciativas del Poder Ejecutivo tomaron estado parlamentario durante la sesión de ayer en la Cámara baja. A partir de ese paso formal, el cronograma legislativo continuará con reuniones en comisión, aunque se prevé que las negociaciones de fondo se desarrollen por fuera del recinto, en el marco de conversaciones políticas entre bloques legislativos e intendentes.

El proyecto fue presentado por el oficialismo como una herramienta “de defensa” frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Según se detalla, el 92,6% del gasto total estará destinado a erogaciones corrientes. Además, se propone la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, por un monto estimado en 900 mil millones de pesos, que canalizaría recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.

En cuanto al pedido de endeudamiento, se contempla la conformación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se financiaría con el 8% de un crédito externo por aproximadamente 3.035 millones de dólares. Los recursos se distribuirían entre los municipios a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Desde el oficialismo manifestaron su expectativa de lograr los consensos necesarios para avanzar con la aprobación del paquete. Sin embargo, desde la oposición anticiparon objeciones, especialmente en torno al esquema de financiamiento, al considerar que el fondo municipal depende del endeudamiento externo y no garantiza una distribución equitativa entre distritos.

También advirtieron que el oficialismo deberá construir acuerdos amplios, ya que el endeudamiento requiere mayoría especial en ambas cámaras. Aunque algunos espacios mantienen una postura dialoguista, se estima que las negociaciones podrían extenderse hasta fin de mes.

Fuente: con información de Noticias Argentinas