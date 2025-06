El servicio de transporte escolar en General Pueyrredon se encuentra suspendido desde esta semana y la situación afecta a más de 2.000 alumnos, principalmente de escuelas especiales y zonas rurales del distrito. Según explicaron desde el Consejo Escolar, la suspensión se debe a demoras en la aprobación de los nuevos recorridos 2025 por parte del Departamento de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

Cristian Cativiela, presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Escolar, detalló a El Marplatense que la problemática se arrastra desde el año pasado, pero se agravó este año con nuevas exigencias de la Provincia. “Estamos a la espera de que se aprueben los nuevos recorridos que enviamos. Mientras tanto, no hay forma legal de renovar los contratos con los transportistas. Esos contratos vencieron y no se pueden pagar servicios sin licitación”, explicó.

Entre los nuevos requisitos provinciales figura la geolocalización de todos los alumnos que utilizan el servicio, y el cumplimiento estricto de la normativa que indica que solo se puede trasladar a estudiantes que asistan a la escuela más cercana y que no cuenten con acceso a transporte público. Esta situación complica casos como el de Batán, donde por la falta de una escuela local se traslada a más de 400 alumnos a tres establecimientos diferentes. “Solo hay un colectivo de línea, claramente insuficiente. Por eso, históricamente, el Consejo Escolar pone micros para garantizar el acceso”, agregó Cativiela.

Desde el organismo indicaron que la información para actualizar recorridos ya fue enviada a La Plata, y que se esperaba la aprobación para esta semana. Una vez obtenida, se realizará una nueva licitación que incluye publicación en el Boletín Oficial y plazos legales, proceso que demandará al menos 15 días. Durante ese período no hay forma de cubrir el servicio. “Entendemos el problema que esto representa para las familias y para la continuidad pedagógica de los chicos, pero no hay otra opción. No se puede pagar ni operar sin los renglones aprobados”, señalaron.

Además, este año se incorporarán nuevos servicios: el Jardín 930, la Primaria 11 y más micros para la Secundaria 68, que hasta ahora no contaba con transporte. También se sumarán combis adaptadas para escuelas especiales que hoy no pueden cubrir su propia matrícula.

La decisión de suspender el servicio por 15 días fue consensuada junto a la Jefatura Distrital, tras una reunión con inspectores y directivos. “Nos plantearon que era preferible frenar el servicio y retomarlo con todos los recorridos ajustados, antes que continuar con un esquema mal distribuido”, aseguró Cativiela.

El Consejo Escolar espera poder reactivar el servicio antes de mitad de junio. “Hacemos todo lo posible desde la gestión local, pero dependemos de las decisiones de la Provincia. Nosotros terminamos poniendo la cara ante las comunidades, pero no tenemos la última palabra”, concluyó.