A pocos días de iniciar oficialmente la temporada de verano, Mar del Plata ya desplegó una gran oferta hotelera, gastronómica y cultural para recibir a los turistas.

En este sentido, Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, declaró en diálogo con El Marplatense que “seguramente muchos jóvenes van a conocer por primera vez Mar del Plata y se van a transformar en frecuentes, esa es la cualidad que tenemos por el alto porcentaje de satisfacción que hay en los turistas, por la experiencia en la ciudad”.

Por lo que “nosotros trabajamos para el éxito de esa experiencia y me parece que lo estamos logrando. El trabajo entre los privados y el Estado hace que la experiencia en Mar del Plata sea un éxito, lo que buscamos replicar durante la temporada”, afirmó.

Puede interesarte

Asimismo, reconoció que “venimos de una situación económica difícil para todos los argentinos donde el salario se ha deteriorado mucho con la crisis que tuvimos a fines del año anterior. Yo creo que los argentinos ya estamos con una claridad, empezamos a ver algunos síntomas de reactivación y eso es bueno para la ciudad”.

No obstante “esa conversación donde está Brasil, Chile, también está Mar del Plata como destino, sigue siendo buscada, está entre los más elegidos. Así que en ese sentido estamos con bastante tranquilidad, teniendo en cuenta que probablemente tengamos estadías más cortas”, analizó.

Por otro lado, destacó que “la experiencia en Mar del Plata es muy valiosa y eso te pone en un lugar de competencia absolutamente distinto al que pueden tener otros centros turísticos. No me gusta hablar de otros porque uno no tiene la experiencia, más allá de lo que percibe cuando viaja, pero la experiencia en 'La Feliz' es muy buena, estos números muestran que es altamente satisfactoria y cuando lo pasás bien en un lugar, tendés a repetir”.

Puede interesarte

“Esa es la gran apuesta que tenemos todos los marplatenses, tratar muy bien a quienes nos visitan y seguir innovando para que cada vez que venga la gente encuentre algo nuevo para disfrutar”, concluyó.