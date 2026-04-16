Con una destacada presencia de futbolistas de la Selección Argentina, se puso en marcha el Tour Marplatense de FootGolf en la ciudad de Balcarce, en una jornada que combinó competencia, proyección internacional y un gran marco de participantes.

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El puntapié inicial se dio el domingo 12 de abril en el Club Social y Campo de Pato, donde se disputaron las dos primeras fechas del calendario: una por la mañana y otra por la tarde. La convocatoria fue positiva, con cerca de 40 inscriptos en cada turno, incluyendo varios debutantes en la categoría principiantes.

El inicio del circuito tuvo un condimento especial, ya que cuatro jugadores marplatenses que integran la Selección Argentina dijeron presente mientras se preparan para el Mundial de FootGolf Acapulco 2026. Entre ellos se destacan Andrés Bilancieri, quien competirá en la categoría general y por equipos, Nadia Salazar y Fernanda Posat en la rama femenina, y Mauricio Fornillo en veteranos.

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En lo deportivo, Aaron Macsad se quedó con la primera fecha en la categoría general, mientras que Nahuel Andrade se impuso en la segunda jornada. En tanto, Fornillo dominó la categoría veteranos en ambas fechas y Nadia Salazar hizo lo propio en damas, consolidando su gran presente.

El Tour Marplatense contará este año con ocho fechas y recorrerá distintas canchas de la región, como La Serranita y el propio campo de Balcarce. La próxima cita será el 19 de mayo en La Serranita, donde además se disputará la primera fecha del Tour Regional Mar y Sierras, certamen que otorga puntos para el ranking nacional.

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