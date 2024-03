Símbolo arquitectónico y turístico de Mar del Plata, el Torreón del Monje celebró su 120º aniversario, dentro del marco de los 150º años de la ciudad, motivo por el cual fue reconocido por el Honorable Concejo Deliberante.

Coincidentemente con los festejos de los 150 años de Mar del Plata, “El Torreón” realizó una celebración especial que reunió a los principales representantes de la sociedad entre autoridades políticas, empresarios, referentes culturales, del espectáculo, del deporte y destacadas personalidades.

La ceremonia comenzó con la presentación de la actriz Graciela Borges junto a la cantante Adriana Barcia, quienes interpretaron un especial homenaje de la historia y la leyenda del Torreón, entre música y palabras que puso una cuota de emoción a los presentes.

La conducción de los 120 años del “Torreón” estuvo a cargo de “Teté” Coustarot quien le dio la palabra de bienvenida a la anfitriona, María del Carmen Sarlo que expresó: “Es una noche muy especial, me emociono inevitablemente, porque la historia del lugar es muy particular y se entrelaza con la historia de mi familia. Con Domingo (Parato) vivimos una gran historia de amor, de proyectos y de trabajo. A partir del año 1979 hasta hoy no hay un día que no escuche hablar de “El Torreón”. Tuve el placer de haber podido conversar mucho con Domingo, de habernos sentado a soñar y poder imaginar cosas que hoy, son realidad” y agregó: “Mis hijos tienen las mismas ganas que Domingo: las ganas de hacer cosas por Mar del Plata y eso se hace todos los días, con trabajo y con amor”.

Durante el evento, el intendente Guillermo Montenegro también destacó el emblema que significa el Torreón para Mar del Plata. “Son lugares que tienen que ver con nuestra ciudad, va más allá de un emprendimiento que tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con la pasión”.

Posteriormente Montenegro indicó: “Verlo como está hoy mes hace decirles muchas gracias como marplatense y en este año tan particular que la ciudad cumple 150 años. Ver tanta pasión en la gente de nuestra ciudad, me llena de orgullo. Muchas gracias por lo que hacen”.

Por su parte, Rodolfo Parato dijo: “La fuerza para seguir la sacamos de nuestros padres, y de muchas fuentes de inspiración, algunas más cercanas, otras más lejanas, que son nuestros ejemplos y siempre nos motivan desde su rol de emprendedores, con pasión.”

Durante la celebración se realizó el reconocimiento al empresario Guibert Englebienne, por la pasión que representa el “gen emprendedor marplatense”.

Al momento de recibir la obra de arte especialmente realizada por el artista plástico Felipe Giménez titulada “Es tiempo de aprender a manejar los tiempos”, emocionado Englebienne dijo:“Mar del Plata atesora infinitos recuerdos e historias vividas aquí. Este momento es muy importante porque me une a mis raíces. Hace unos días celebramos 20 años de Globant y quisimos homenajear nuestros comienzos y tuvimos la idea de construir el bar donde nos habíamos conocido, en el medio de Wall Street donde hoy estamos en la bolsa de New York. Lo hicimos para recordarnos de dónde habíamos salido y los comienzos, de cuando no teníamos nada. La historia de nuestra empresa nace a 20 metros de donde estamos hoy en las playas del Torreón en Las Toscas, ahí nacieron mis ganas de explorar, curiosear y de estar en constante cambio”.

Por su dedicación y compromiso con el Torreón, Domingo Parato fue nombrado Miembro Honorario del Centro Internacional de Conservación Patrimonial y reconocido por el Municipio de General Pueyrredón con el Mérito Ciudadano. También el Torreón del Monje fue declarado de Interés Turístico Nacional, Provincial y Municipal; y Bien de Interés Patrimonial determinando su conservación y protección.