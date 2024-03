La temporada recién está comenzando pero cada fecha del fútbol de Mar del Plata pone en juego muchas cuestiones que no tienen sólo que ver con la posibilidad de empezar a consolidarse como candidato, sino ir encontrando rendimientos y resultados que permitan la evolución de los equipos.

Este sábado, se disputará la tercera fecha del Torneo Oficial denominado "Liga Marplatense de Fútbol" y donde habrá un par de encuentros realmente destacados. Por un lado, en la Zona 1, hay dos líderes con puntaje ideal como Alvarado y Quilmes que tratarán de sostenerse. El equipo de Osvaldo Nartallo tendrá una difícil visita a Círculo Deportivo en Otamendi y el "cervecero", tendrá que cruzarse con otro de los históricos del fútbol de la ciudad como San Lorenzo como visitante. El campeón, Atlético Mar del Plata, que sólo pudo sumar un punto de 6, tendrá una exigente prueba visitando a Argentinos del Sud.

Por su parte, en la Zona 2, Once Unidos es el único que ha podido ganar los dos partidos y tiene dos escoltas en condiciones de superarlo. Uno de ellos, Cadetes de San Martín, será rival este sábado en la villa del equipo de Parque Luro en uno de los duelos más destacados. Por otro lado, River quiere aprovechar esa situación para quedar como único puntero pero tendrá que medirse primero como local ante Boca en Juan B. Justo y Teodoro Bronzini.

PROGRAMACIÓN - TERCERA FECHA - TORNEO “LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL”

SÁBADO 9 DE MARZO

Cancha: Círculo - Círculo vs Alvarado

Sexta (12:45hs): Sampietro, Olivares y H. García

Quinta (14:30hs): H. García, Sampietro y Olivares

Primera (16:30hs): Cingolani, H. García y Sampietro

Cancha: San Lorenzo – San Lorenzo vs Quilmes

Sexta (12:45hs): Correa, Alfonso y Martínez

Quinta (14:30hs): Martínez, Correa y Alfonso

Primera (16:30hs): Millas, Martínez y Correa

Cancha: Al Ver Verás – Racing vs Al Ver Verás

Sexta (12:45hs): Melga, Pironi y Foschi

Quinta (14:30hs): Foschi, Melga y Pironi

Primera (16:30hs): Miranda, Foschi y Melga

Cancha: Peñarol – Peñarol vs General Urquiza

Sexta (12:45hs): García González, Ramírez y Óngaro

Quinta (14:30hs): Óngaro, García González y Ramírez

Primera (16:30hs): Mella, Óngaro y García González

Cancha: Boca – San Isidro vs Independiente

Sexta (12:45hs): Chabert, Cajal y Scuffi

Quinta (14:30hs): Scuffi, Chabert y Cajal

Primera (16:30hs): Cajal, Scuffi y Chabert

Cancha: Talleres – Talleres vs San José

Sexta (12:45hs): Spognardi, Rodríguez y Arrendazzi

Quinta (14:30hs): Arrendazzi, Spognardi y Rodríguez

Primera (16:30hs): Funes, Arrendazzi y Spognardi

Cancha: Argentinos – Argentinos del Sud vs Mar del Plata

Sexta (12:45hs): Brizuela, Díar Furet y Lunegro

Quinta (14:30hs): Lunegro, Brizuela y Díaz Furet

Primera (16:30hs): Llona, Lunegro y Brizuela

Cancha: River – River vs Boca

Sexta (12:45hs): S. Ruíz Díaz, Contreras y C. Martínez

Quinta (14:30hs): Gómez, S. Ruíz Díaz y Contreras

Primera (16:30hs): Contreras, Gómez y S. Ruíz Díaz

Cancha: Banfield – Banfield vs Nación

Sexta (12:45hs): Oliver, C. Ruíz Díaz y Núñez

Quinta (14:30hs): Núñez, Oliver y C. Ruíz Díaz

Primera (16:30hs): C. Ruíz Díaz, Núñez y Oliver

Cancha: Deportivo Norte – Deportivo Norte vs El Cañón

Sexta (12:45hs): Galante, Román y López

Quinta (14:30hs): López, Galante y Román

Primera (16:30hs): Nuesch, López y Galante

Cancha: Almagro Florida – Almagro Florida vs Kimberley

Quinta (14:30hs): Espinillo, Torias y Mayer

Primera (16:30hs): Mayer, Espinillo y Torias

Cancha: Chapadmalal - Chapadmalal vs. Libertad

Sexta (12:45hs): Tua, Villaverde y Chávez

Quinta (14:30hs): Chávez, Tua y Villaverde

Primera (16:30hs): Abboud, Chávez y Tua

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Cadetes

Sexta (12:45hs): Randazzo, Boquerón y Ferreyra

Quinta (14:30hs): Ferreyra, Randazzo y Baquero

Primera (16:30hs): Baquero, Ferreyra y Randazzo