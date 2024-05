Quedan sólo dos fechas para cerrar la fase inicial del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol" donde los clubes quieren asegurar cuanto antes, la plaza en la Zona Campeonato.

En ese sentido, el 12º capítulo de este sábado por la tarde será muy importante teniendo en cuenta que habrá partidos decisivos en ese sentido y donde seguramente, muchos tendrán la oportunidad de respirar aliviados antes de la última jornada.

En la Zona 1, con tres lugares ya asegurados en la próxima rueda, hay cuatro plazas que se las disputarán 7 equipos. Los mejor posicionados por un escaso margen son Talleres y General Urquiza. En el caso del conjunto del puerto será local de Quilmes (ya clasificado), mientras que “Urqui” visitará a Independiente que se juega la última oportunidad de conservar las chances de clasificación. Además, serán claves los duelos de Racing ante Círculo por las posibilidades del “Papero”, Peñarol ante Atlético Mar del Plata (ya clasificado), San José que se juega la chance de estar ante Al Ver Verás y San Lorenzo que jugará el Interzonal ante el clasificado Banfield.

En la Zona 2, la historia es similar porque Once Unidos, Banfield y virtualmente Kimberley ya están en la próxima rueda, pero después hay una disputada lucha. Argentinos del Sud podría sacar ticket jugando nada menos que ante el líder Once Unidos como visitante mientras que Deportivo Norte necesita volver a sumar para clasificar y será recibiendo a River que conservas sus posibilidades de meterse en Zona Campeonato. Lo mismo sucede con Nación que visitará a Chapadmalal. Otro duelo definitorio será entre Libertad y El Cañón ya que ambos están fuera de la clasificación y pueden dar un paso clave.

PROGRAMACIÓN - DECIMOSEGUNDA FECHA - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 18 DE MAYO

Cancha: Al Ver Verás – Racing vs Círculo

Sexta (12hs): Melga, Rúa y García

Quinta (13:30hs): García, Melga y Rua

Primera (15:15hs): Foschi, García y Melga

Cancha: Peñarol - Peñarol vs Atlético MDP

Sexta (12hs): Galante, Randazzo y Arrendazzi

Quinta (13:30hs): Arrendazzi, Galante y Randazzo

Primera (15:15hs): Contreras, Arrendazzi y Galante

Cancha: Boca – San Isidro vs Alvarado

Sexta (12hs): Olivares, Brizuela y Patetta

Quinta (13:30hs): Patetta, Olivares y Brizuela

Primera (15:15hs): Llona Patetta y Olivares

Cancha: Talleres- Talleres vs Quilmes

Sexta (12hs): Sampietro, S. Ruíz Díaz y Martínez

Quinta (13:30hs): Martínez, Sampietro y S. Ruíz Díaz

Primera (15:15hs): Millas, Martinez y Sampietro

Cancha: Quilmes- San José vs Al Ver Verás

Sexta (12hs): Ferreyra, Díaz Furet y Gómez

Quinta (13:30hs): Gómez, Ferreyra y Díaz Furet

Primera (15:15hs): Cingolani, Gómez y Ferreyra

Cancha: Independiente- Independiente vs General Urquiza

Sexta (12hs): Zagaglia, Vega y Scuffi

Quinta (13:30hs): Scuffi, Zagaglia y Vega

Primera (15:15hs): Mella, Scuffi y Zagaglia

Cancha: San Lorenzo – San Lorenzo vs Banfield

Sexta (12hs): Bravo, Díaz y Cajal

Quinta (13:30hs): Cajal, Bravo y Díaz

Primera (15:15hs): Miranda, Cajal y Bravo

Cancha: Deportivo Norte – Dvo. Norte vs River

Sexta (12hs): Oliver, García González y Luxen

Quinta (13:30hs): Luxen, Oliver y García González

Primera (15:15hs): Mustafá, Luxen y Oliver

Cancha: Once Unidos – Once Unidos vs Argentinos del Sud

Sexta (12hs): Espinillo, Monteagudo y Lunegro

Quinta (13:30hs): Lunegro, Espinillo y Monteagudo

Primera (15:15hs): Óngaro, Lunegro y Espinillo

Cancha: Chapadmalal – Chapadmalal vs Nación

Sexta (12hs): Spognardi, Tua y Ghiglione

Quinta (13:30hs): Ghiglione, Spognardi y Tua

Primera (15:15hs): Abboud, Ghiglione y Spognardi

Cancha: Libertad – Libertad vs El Cañón

Sexta (12hs): Romero, Torias y López

Quinta (13:30hs): López, Romero y Torias

Primera (15:15hs): C. Ruíz Díaz, López y Romero

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Cadetes

Sexta (12hs): Costanzo, Cardozo y Núñez

Quinta (13:30hs): Núñez, Costanzo y Cardozo

Primera (15:15hs): Nuesch, Núñez y Costanzo

Cancha: Almagro – Almagro Florida vs Boca

Quinta (13:30hs): Correa, Montero y Baquero

Primera (15:15hs): Baquero, Correa y Montero

POSICIONES - Zona 1

1º Alvarado 28 ptos.

2º Quilmes 25 ptos.

3º Atl. MDP 21 ptos.

4º Talleres 17 ptos.

5º General Urquiza 17 ptos.

6º Círculo Deportivo 16 ptos.

7º San José 15 ptos.

8º San Lorenzo 14 ptos.

9º Peñarol 14 ptos.

10º Independiente 13 ptos.

11º Racing 7 ptos.

12º San Isidro 5 ptos.

13º Al Ver Verás 5 ptos.

POSICIONES - Zona 2

1º Once Unidos 24 ptos.

2º Banfield 23 ptos.

3º Kimberley 22 ptos.

4º Argentinos del Sud 20 ptos.

5º Deportivo Norte 19 ptos.

6º Nación 17 ptos.

7º River 17 ptos.

8º Libertad 16 ptos.

9º El Cañón 13 ptos.

10º Cadetes 12 ptos.

11º Boca 8 ptos.

12º Chapadmalal 5 ptos.

13º Almagro Florida 2 ptos.