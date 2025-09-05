El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes en Mar del Plata una jornada marcada por la inestabilidad y el frío. Se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado.

La temperatura mínima será de 0°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 10°C, con un leve repunte en horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvias será del 10 al 40% en la mañana y en la tarde, pero descenderá a 0% durante la noche.

El viento soplará desde el oeste por la mañana, con velocidades de 13 a 22 km/h, rotando al sudoeste por la tarde y al sur hacia la noche, donde disminuirá su intensidad a 7 a 12 km/h.

