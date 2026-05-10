Las secuelas de la ciclogénesis continúan afectando a distintos puntos de la costa bonaerense, donde hubo daños en paradores, calles anegadas, erosión costera y caminos intransitables.

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El fuerte temporal que golpeó durante las últimas horas a la provincia de Buenos Aires dejó importantes consecuencias en varias localidades turísticas del sudeste bonaerense, especialmente en Monte Hermoso, Marisol y Balneario San Cayetano.

Según un relevamiento realizado por La Voz del Pueblo, las tres localidades registraron daños por el avance del mar, las lluvias intensas y el fuerte viento generado por la ciclogénesis.

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En Monte Hermoso, uno de los sectores más afectados fue la rambla costera. El jefe de Bomberos, Heber Hurst, aseguró que cerca del 90% de los paradores sufrieron daños de distinta magnitud.

“El mar socavó la tierra y eso provocó la caída de columnas de alumbrado”, explicó el servidor público.

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Además, el agua avanzó hasta 100 metros tierra adentro en algunas calles cercanas a la costa.

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En Marisol, la principal preocupación se centra en el río Quequén Salado. La combinación entre la marea alta y las lluvias acumuladas provocó un efecto de “tapón” que hizo crecer el caudal y desbordar sectores cercanos.

“El agua del mar llegó hasta la Plaza del Sol”, indicó el subdelegado Silvio Traverso.

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A pesar del impacto, no hubo evacuados ni caída de árboles. Desde la localidad destacaron que las viviendas construidas sobre pilotes resistieron correctamente el avance del agua.

En tanto, en Balneario San Cayetano el problema principal no fue el mar sino el aislamiento terrestre. Allí se registraron más de 285 milímetros de lluvia durante la semana y varios accesos quedaron bajo agua.

“Hay sectores con hasta 70 centímetros de agua sobre el camino”, explicó el director del balneario, Jorge Haag.

Las autoridades advirtieron que la normalización de los caminos rurales podría demorar hasta diez días.

Fuente: Dib