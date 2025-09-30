El Teatro Tronador BNA de Mar del Plata fue protagonista en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde su titular Marcelo González anunció la programación de la temporada 2025-2026, acompañado por grandes figuras de la escena nacional.

Entre los destacados, Abel Pintos adelantó la celebración de sus 30 años de trayectoria musical, mientras que la obra Cyrano regresará a la ciudad con un elenco renovado que suma artistas marplatenses.

Pompeyo Audivert también confirmó su vuelta al Tronador con Habitación Macbeth, tras el éxito del último verano, y el grupo teatral-musical Los Macocos anunció dos funciones especiales los días 21 y 22 de noviembre a las 20.

La cartelera incluirá además la comedia musical La llamada, dirigida por Juanse Rausch con libro de Javier Ambrosio y Javier Calvo, y la reconocida obra La ballena, protagonizada por Julio Chávez bajo la dirección de Ricky Pashkus.

Marcelo González, junto a Bernardo Martín —presidente del Ente de Turismo y Cultura— y Francisco Taverna —director de Cultura de la ciudad—, destacó que esta programación refuerza al Tronador como uno de los grandes destinos culturales de Mar del Plata.

La temporada 2026 promete una propuesta artística diversa, pensada para todos los públicos y con la intención de consolidar al teatro como epicentro cultural de la ciudad.

Más información y programación completa en teatrotronador.com.ar

.