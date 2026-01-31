El Teatro Tronador BNA puso oficialmente a disposición su sala para la realización de la ceremonia de entrega del Premio Estrella de Mar, prevista para el lunes 9 de febrero de 2026, uno de los eventos más importantes de la temporada teatral marplatense.

La propuesta fue elevada mediante una nota dirigida al Presidente del EMTURyC, Diego Juárez con firma de Marcelo González - dueño de la sala- en la que se destaca la voluntad de que la emblemática sala sea el escenario de la gran fiesta del teatro local. Desde el Teatro Tronador BNA se ofrecieron todas sus instalaciones sin costo alguno, con el objetivo de garantizar un evento acorde a la relevancia cultural que representa la premiación.

Entre las comodidades y recursos puestos a disposición se incluyen cochera propia, aire acondicionado, ubicaciones confortables, un amplio escenario, camarines de primer nivel y técnica completa. Además, el teatro cuenta con luces, sonido, pantalla, micrófonos, atriles, alfombra roja y conexión de fibra óptica, permitiendo la transmisión en vivo con satélite y sistema Aplin OS incluido, así como la cobertura de cualquier requerimiento técnico que demande la ceremonia.

Desde la institución señalaron que el Premio Estrella de Mar, símbolo indiscutido del quehacer teatral de la ciudad, “merece ser vivido en un ámbito acorde a su jerarquía”, resaltando el valor patrimonial y cultural del Teatro Tronador BNA dentro del circuito artístico marplatense.

La propuesta quedó formalmente a consideración de las autoridades, a la espera de una respuesta, reafirmando el compromiso del espacio con el desarrollo y la celebración de la cultura teatral de Mar del Plata.

