Tarotista, lectora y reikista, Ivana García construyó un camino que une espiritualidad y vida cotidiana. Desde Mar del Plata, su trabajo se expandió en los últimos años hacia eventos sociales y espacios culturales, en un contexto donde las redes sociales visibilizaron con fuerza el universo del tarot. “La energía me ha llevado a tener que explicar un poco más mi trabajo, porque me manejo en eventos sociales y las redes también nos han expuesto mucho a los tarotistas”, expresó.

Ads

Su vínculo con la espiritualidad comenzó desde la infancia. “Pertenezco a una familia espiritual. Mi mamá es maestra de yoga desde hace más de treinta y cinco años y mi papá es empresario. Eso me permitió fusionar el espíritu y la materia”, contó. Sin embargo, aclaró que su elección fue siempre el equilibrio: “Me quedé en el camino del medio, ni muy espiritual ni muy material, sino en el camino de la conciencia”.

Desde muy chica acompañó a su mamá a talleres y espacios de formación espiritual: flores de bach, constelaciones familiares, registros akáshicos, quiromancia, gemoterapia y angelología, entre otros. “No es que me lo hayan impuesto, lo elegí porque vi coherencia. Atravesé momentos duros como todos: separaciones, crisis familiares, y siempre el camino espiritual me acompañó”, afirmó.

Ads

Ivana Garcia, tarotista, lectora y reikista.

Aunque realizó terapia psicológica, García sostiene que la espiritualidad fue un sostén profundo en su vida. “No lo viví como una terapia alternativa, sino como algo fuerte, transformador. Por eso me profesionalicé”, explicó. Su primer contacto con el tarot llegó a los 18 años, cuando recibió un mazo de ángeles como regalo de una amiga de su madre. “No era un tarot marsellés ni Rider-Waite, pero fue el inicio de mi camino”, recordó.

Ads

Define su sensibilidad como una de sus principales características. “Siempre fui muy intuitiva. Incluso me hice estudios de altas capacidades y de autismo, porque tengo un hijo con una condición dentro del espectro. No soy autista, pero sí tengo una sensibilidad extrema”, señaló. En ese contexto, el tarot se convirtió en una herramienta clave: “Me acompañó y me dio muchas respuestas a nivel emocional y de autoconocimiento”.

Ivana García también destacó el valor histórico y simbólico del tarot. “Nace en el siglo XV, en Europa, como un juego de mesa llamado Tarotchi. A través de alegorías, las cartas hablan de la vida y del origen de la humanidad”, explicó. El mazo se compone de 22 arcanos mayores, que representan el camino del alma o del héroe, y 56 arcanos menores, ligados a la vida cotidiana. “Es un conocimiento que nunca se termina de integrar. Nadie puede decir que sabe todo del tarot”, afirmó.

Para ella, el tarot es un lenguaje vivo. “Es arte, es pasión. Yo lo vivo todo el tiempo: veo un ermitaño caminando por la calle, una templanza, a los enamorados. El tarot es la vida misma”, manifestó.

Ads

Sin embargo, remarcó la importancia de la ética y la responsabilidad en su uso. “Hay que desmitificar el tarot. Antes se usaba como herramienta de adivinación, hoy se trabaja entendiendo pasado, presente y futuro, pero sin quitarle al consultante el libre albedrío. El tarot nunca te dice qué tenés que hacer”, sostuvo. Y concluyó: “Debe usarse con la misma responsabilidad que un médico o un psicólogo cuando ejercen. Es una herramienta poderosa, pero al servicio de la conciencia”.