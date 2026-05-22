El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon denunció una serie de irregularidades y deficiencias que afectan al Sistema Educativo Municipal y que, según señalaron, comprometen tanto las condiciones laborales de docentes y auxiliares como el normal funcionamiento de las escuelas.

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Entre los principales reclamos, el gremio advirtió sobre problemas edilicios en distintos establecimientos educativos, inconvenientes vinculados al Servicio Alimentario Escolar y situaciones que consideran riesgosas para trabajadores y estudiantes. Frente a este escenario, el sindicato presentó formalmente actuaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires solicitando la intervención del organismo.

A raíz de esta presentación, el próximo martes 26 de mayo se desarrollará una audiencia entre representantes del STM y autoridades de la Secretaría de Educación municipal. El encuentro fue convocado para las 11 en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, ubicada en Luro 3490.

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Desde el sindicato sostienen que la situación requiere respuestas urgentes y medidas concretas para garantizar condiciones adecuadas en las escuelas municipales y asegurar una educación pública “digna y de calidad” para toda la comunidad educativa.

Al finalizar la audiencia, cerca de las 12, el STM brindará una conferencia de prensa en la que dará detalles sobre el desarrollo del encuentro, las respuestas obtenidas por parte de las autoridades y las acciones que podrían impulsarse en adelante.

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