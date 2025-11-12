Después de un martes marcado por la inestabilidad, Mar del Plata recuperará la calma este miércoles, con cielo despejado durante la mañana y apenas algunas nubes hacia la tarde y noche.

Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C, ideales para disfrutar al aire libre tras las lluvias del día anterior.

No se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 0% durante toda la jornada.

El viento soplará del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h en las primeras horas del día, aunque luego irá disminuyendo su intensidad hacia la noche.

Un miércoles que promete buen tiempo y aire más fresco, señal de que el calor intenso del comienzo de semana empieza a ceder.

