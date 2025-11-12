El sol vuelve a brillar, pero se suma el viento con ráfagas intensas
El SMN anunció una temperatura máxima de 22 grados.
Después de un martes marcado por la inestabilidad, Mar del Plata recuperará la calma este miércoles, con cielo despejado durante la mañana y apenas algunas nubes hacia la tarde y noche.
Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 13°C y una máxima de 22°C, ideales para disfrutar al aire libre tras las lluvias del día anterior.
No se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 0% durante toda la jornada.
El viento soplará del sudoeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h en las primeras horas del día, aunque luego irá disminuyendo su intensidad hacia la noche.
Un miércoles que promete buen tiempo y aire más fresco, señal de que el calor intenso del comienzo de semana empieza a ceder.
