Después de varios días de inestabilidad, el miércoles se presenta más estable y con mejoras en Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se espera una jornada parcialmente nublada, sin lluvias y con temperaturas frescas, que irán desde una mínima de 8°C hasta una máxima de 15°C.

Durante la mañana y la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que hacia la noche se prevé un ambiente algo nublado, pero sin probabilidades de precipitación. La probabilidad de lluvias será del 0% durante todo el día, marcando un respiro tras las tormentas anteriores.

El viento soplará del sector sur y sureste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h, y se esperan ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde. Hacia la noche, rotará al este y disminuirá su intensidad.

En resumen, será un miércoles más tranquilo, con buenas condiciones meteorológicas, algo de viento costero y temperaturas frías para la época. Ideal para retomar actividades al aire libre, aunque con abrigo a mano.

