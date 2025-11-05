El sol vuelve a asomar, pero el frío no se va de Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 15 grados.
Después de varios días de inestabilidad, el miércoles se presenta más estable y con mejoras en Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera una jornada parcialmente nublada, sin lluvias y con temperaturas frescas, que irán desde una mínima de 8°C hasta una máxima de 15°C.
Durante la mañana y la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que hacia la noche se prevé un ambiente algo nublado, pero sin probabilidades de precipitación. La probabilidad de lluvias será del 0% durante todo el día, marcando un respiro tras las tormentas anteriores.
El viento soplará del sector sur y sureste, con intensidades de entre 13 y 22 km/h, y se esperan ráfagas de hasta 50 km/h durante la tarde. Hacia la noche, rotará al este y disminuirá su intensidad.
En resumen, será un miércoles más tranquilo, con buenas condiciones meteorológicas, algo de viento costero y temperaturas frías para la época. Ideal para retomar actividades al aire libre, aunque con abrigo a mano.
