El sol se asoma entre nubes y empuja el termómetro a 22 grados
No se esperan precipitaciones para la jornada y el viento se mantendrá calmo.
Mar del Plata tendrá este jueves una jornada estable, con presencia de sol entre nubes y sin probabilidades de precipitaciones.
La temperatura comenzará con una mínima de 10°C y llegará a una máxima de 22°C durante la tarde, generando un clima agradable.
No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% a lo largo de todo el día, tanto en la mañana como en la tarde y la noche.
El viento soplará del sector norte, con una intensidad de 13 a 22 km/h, sin ráfagas destacadas ni alertas vigentes.
El cielo permanecerá algo nublado, pero con buena presencia del sol en gran parte de la jornada.
