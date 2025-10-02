Mar del Plata tendrá este jueves una jornada estable, con presencia de sol entre nubes y sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura comenzará con una mínima de 10°C y llegará a una máxima de 22°C durante la tarde, generando un clima agradable.

No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% a lo largo de todo el día, tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

El viento soplará del sector norte, con una intensidad de 13 a 22 km/h, sin ráfagas destacadas ni alertas vigentes.

El cielo permanecerá algo nublado, pero con buena presencia del sol en gran parte de la jornada.

