Mar del Plata tendrá este martes una jornada estable y sin precipitaciones, con cielo entre algo nublado y despejado a lo largo del día.

La temperatura mínima prevista es de 8°C, mientras que la máxima llegará a 17°C durante la tarde.

No se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación del 0% en toda la jornada.

El viento será moderado, con velocidades de entre 13 y 22 km/h por la mañana y la tarde, rotando del sudoeste al sur, y disminuyendo por la noche a unos 7-12 km/h desde el sureste. No hay ráfagas previstas y no rige ninguna alerta por viento.

