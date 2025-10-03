Mar del Plata tendrá este viernes una jornada sin lluvias y con leve ascenso de temperatura, aunque el día comenzará con visibilidad reducida.

Durante la mañana se espera neblina, con una temperatura de 18°C y sin chances de lluvia: la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

Hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura llegará a una máxima de 24°C. Tampoco se prevén lluvias en este tramo del día.

Por la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto y la temperatura descenderá a 17°C, siempre con 0% de probabilidades de precipitación.

El viento soplará del sector norte durante toda la jornada. Por la mañana y la tarde tendrá una intensidad de 23 a 31 km/h, y por la noche disminuirá a 13 a 22 km/h. Se anticipan ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde, el momento de mayor intensidad.

