Este viernes llega con condiciones de tiempo estables en Mar del Plata y sin pronóstico de precipitaciones. La jornada comenzará con una mínima de 14°C, mientras que la temperatura ascenderá durante la tarde hasta una máxima de 29°C, configurando un día cálido y agradable.

A lo largo de todo el día, el cielo se mantendrá algo nublado, pero sin probabilidades de lluvia: el 0% de precipitaciones se sostiene en todas las franjas horarias.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana soplará desde el oeste con intensidades de 13 a 22 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la tarde y noche rotará al sudoeste, manteniéndose entre 23 y 31 km/h, aunque sin ráfagas destacadas en esos períodos.

En resumen, será un viernes cálido, ventoso y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre pero con precaución por el viento en horas de la mañana.

