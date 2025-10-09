El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos intensos para este jueves 9 de octubre en Mar del Plata. Se espera una jornada sin lluvias, pero con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

La temperatura mínima será de 12°C y la máxima llegará a los 24°C, con un clima templado y cielo ventoso durante todo el día.

Los vientos del noroeste soplarán entre 23 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h en la tarde, por lo que se recomienda precaución al circular y asegurar objetos sueltos.

Durante la noche, el viento disminuirá levemente y el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

No se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 0% durante toda la jornada.

