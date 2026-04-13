El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica dio a conocer su propuesta educativa, cultural y de formación laboral para 2026, con más de 130 cursos y capacitaciones destinadas a afiliados y a la comunidad en general.

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Desde la organización encabezada por Guillermo Bianchi destacaron que la educación, la capacitación continua y el acompañamiento a la familia trabajadora forman parte de los ejes centrales de la institución.

La oferta abarca cursos, talleres, actividades deportivas, propuestas culturales y carreras de formación técnica y secundaria, distribuidas en distintas áreas y secretarías.

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Entre las propuestas figuran actividades de apoyo escolar, idiomas, informática, programación, inteligencia artificial, diseño gráfico, recursos humanos, marketing, e-commerce, oficios, arte, teatro, música, danza, deportes y talleres orientados a personas mayores y personas con discapacidad.

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Además, el sindicato ofrece carreras a través del Instituto de Formación Técnica Superior Nº 204, con propuestas en Marketing, Administración de Recursos Humanos, Desarrollo de Software y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

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También se encuentra disponible la propuesta del Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 454, con bachillerato para adultos con orientación en Economía y Administración.

A eso se suman diplomaturas y cursos impulsados por la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica, junto con la oferta del Centro de Formación Laboral Nº 404, orientada a la capacitación para la inserción laboral.

La programación incluye además una amplia agenda de cursos y actividades desde las secretarías de la Mujer, Previsión, Educación, Cultura y Deportes, con opciones presenciales y virtuales.

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Desde el sindicato remarcaron que los cupos son limitados, que hay beneficios especiales para afiliados y que todas las propuestas están abiertas a la comunidad.

Para más información e inscripción, las personas interesadas pueden acercarse a la sede del sindicato o consultar los canales oficiales a través de Instagram en @secza_comercio.