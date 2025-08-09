El próximo viernes 15 la diócesis de Mar del Plata celebrará el 51° Aniversario del Servicio Sacerdotal de Urgencia con una misa solemne. La ceremonia se llevará a cabo a las 11:00 en la casa del Movimiento de Cursillos de Mar del Plata (Saavedra 3452).

Durante la celebración, se agradecerá por estos años de servicio y se elevarán oraciones por la diócesis de Mar del Plata y por toda la Iglesia.

Fundado el 15 de agosto de 1974 por el beato cardenal Eduardo Pironio, el Servicio Sacerdotal de Urgencia es una institución laica de la Iglesia Católica dedicada a brindar auxilio espiritual a enfermos que lo soliciten, especialmente en momentos de dolor o cercanía de la muerte. Su labor se centra en ofrecer el Sacramento de la Unción de los Enfermos durante el horario nocturno, en casos de urgencia médica.

Este servicio, completamente gratuito, opera los 365 días del año, de 20:00 a 06:00. Se constituye como una garantía de atención espiritual, conocida como “iglesia nocturna”, y permite el alivio y descanso de los sacerdotes, quienes se turnan noche tras noche para llevar los sacramentos a los más necesitados.

