El Gobierno nacional oficializó un cambio en el servicio meteorológico destinado a la navegación aérea, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional suspendiera el paro previsto para este viernes.

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A través del Decreto 274/2026, se modificó el artículo 15 de la Ley 27.161 y se estableció que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) será la responsable de prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea, conocido como MET.

La nueva normativa habilita a EANA a brindar esa prestación por cuenta propia o mediante terceros. Además, deberá controlar que el servicio cumpla con los estándares de calidad, seguridad operacional y requisitos definidos por la Administración Nacional de Aviación Civil.

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De todos modos, el SMN seguirá prestando el servicio de manera transitoria durante un plazo de hasta 180 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma.

El cambio se produjo en medio del conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del organismo, que habían anunciado una medida de fuerza en rechazo a despidos, recortes y el cierre de estaciones meteorológicas.

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Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca asegurar la continuidad del servicio y evitar interrupciones en una prestación clave para la actividad aérea.

Por su parte, ATE cuestionó la declaración de ilegalidad del paro y reclamó mayor presupuesto, tecnología, equipamiento y capacitación para el Servicio Meteorológico Nacional.

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