La decisión se formalizó a través de la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a simplificar procedimientos administrativos eliminando exigencias consideradas redundantes en la habilitación de establecimientos y actividades del sector.

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Entre los principales cambios, la normativa elimina la obligación de presentar habilitaciones provinciales o municipales para avanzar en trámites ante el organismo nacional. Esto impacta en múltiples actividades, como certificaciones sanitarias, registros de establecimientos y autorizaciones comerciales vinculadas al rubro.

La medida alcanza procesos como el diagnóstico de enfermedades animales, habilitaciones de predios productivos, establecimientos avícolas, terminales de carga, ferias ganaderas y registros de productos veterinarios, entre otros.

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Hasta ahora, muchas de estas gestiones requerían acreditar permisos otorgados por autoridades locales, una exigencia que el Senasa decidió eliminar o reducir para centralizar los controles en el ámbito nacional.

Desde el organismo argumentan que la reforma busca agilizar los trámites, reducir la burocracia y unificar criterios sanitarios en todo el país. En esa línea, algunas exigencias se reemplazan por requisitos más simples, como la inscripción en registros nacionales específicos.

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La resolución implica una reducción del poder regulatorio de provincias y municipios, que tradicionalmente tenían competencia en aspectos como habilitaciones, uso del suelo y control de actividades productivas.

Si bien estas atribuciones locales siguen vigentes en términos generales, la decisión del Senasa limita su incidencia directa en los trámites nacionales vinculados a la sanidad y comercialización agroalimentaria.

La medida se inscribe en una política más amplia del Gobierno orientada a simplificar normativas y reducir cargas administrativas para el sector productivo. En los últimos meses, el Senasa avanzó con la derogación y modificación de distintas regulaciones con el objetivo de “modernizar” el sistema sanitario y facilitar la operatoria de productores y empresas.