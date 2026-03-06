El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó la detección de un caso de influenza aviar altamente patógena H5 en aves de traspatio -patos y gallinas- en un predio ubicado en Mar del Plata, tras analizar muestras con síntomas compatibles con la enfermedad.

Ads

Luego del diagnóstico de laboratorio, el organismo sanitario nacional delimitó un área de prevención alrededor del foco e inició las acciones previstas en su plan de contingencia, que incluyen medidas de biocontención, vigilancia epidemiológica y control sanitario para evitar la diseminación del virus.

Tras evaluar el área geográfica delimitada, el SENASA informó que no existen granjas comerciales en las proximidades del brote ni dentro del perímetro definido. En los predios de aves de traspatio ubicados dentro de la zona se reforzarán las medidas preventivas y de manejo para reducir el riesgo de introducción del virus.

Ads

Puede interesarte

Desde el organismo recordaron a los productores la importancia de notificar de manera inmediata si observan mortandad elevada o aves con signos nerviosos, digestivos o respiratorios, a fin de activar los protocolos sanitarios correspondientes.

Ads