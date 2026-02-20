La iniciativa, que fue aprobada esta madrugada con cambios en la Cámara Baja, regresa al Senado para su análisis final. Tras la modificación, el bloque oficialista logró dictaminar en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, dejando encendido el cronómetro para la sesión del viernes.

La jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó que el Senado aceptó los cambios introducidos por Diputados y que “se encuentra en condiciones de debatir” la reforma en la sesión prevista. El Gobierno busca convertir la iniciativa en ley antes de que comience el período ordinario de sesiones el próximo 1° de marzo.

Desde el oficialismo argumentan que la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral argentino y promover el crecimiento económico, enfatizando en la actualización de un marco legal que, según sus palabras, estaba desfasado. Para sectores del Ejecutivo y sus aliados, se trata de una herramienta para estimular la inversión, generar empleo formal y reducir la rigidez que, a su juicio, limita la flexibilidad productiva.

En contraste, la oposición criticó fuertemente el contenido del proyecto y la velocidad con la que se intenta aprobar. Legisladores de bloques minoritarios denunciaron irregularidades en el tratamiento parlamentario y dejaron abierta la posibilidad de recurrir a instancias judiciales ante lo que consideran un atropello a los procedimientos reglamentarios.

El debate se produce en un contexto de fuerte movilización social. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sindicales llevaron adelante un paro general con amplio acatamiento, en rechazo a lo que catalogan como una modificación regresiva de derechos laborales.

El dictamen de mayoría conseguido en el Senado habilita formalmente el debate en el recinto, pero aún quedan definiciones clave antes de que el texto pueda transformarse en ley. Los legisladores de diversas bancadas tienen previsto intercambiar posiciones y plantear modificaciones puntuales, mientras el oficialismo avanza con su estrategia para asegurar los votos necesarios.