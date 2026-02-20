Tras la aprobación en Diputados de la controvertida reforma laboral, el Congreso dará tratamiento (entre otras cuestiones)

a la baja de la edad de imputabilidad en el Régimen Penal Juvenil y a un proyecto considerado “clave” por los gobernadores del norte del país.

La llamada Ley de Modernización Laboral, que propone cambios estructurales en el mercado de trabajo, fue aprobada por la Cámara Baja con 135 votos a favor y 115 en contra, luego de que se eliminara el polémico artículo 44 sobre licencias médicas que había generado resistencias incluso dentro del oficialismo.

Ese cambio obliga a enviar nuevamente el proyecto al Senado para ser revisado en función de las modificaciones introducidas y buscar la sanción definitiva. El oficialismo apunta a tratarlo durante la próxima sesión y convertirlo en ley antes de la inauguración de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.

La reforma incluye modificaciones en indemnizaciones por despido, la creación de un banco de horas, límites al derecho de huelga y otros cambios que buscan (según el Ejecutivo) modernizar el régimen laboral en un contexto de alta informalidad y bajo crecimiento del empleo formal.

Además de esta discusión, el Senado tiene en agenda el proyecto de ley penal juvenil que impulsa la baja de la edad de imputabilidad, una iniciativa con fuerte debate político y social que plantea cambios al sistema de responsabilidad penal para menores.

También se incluirá en el temario una norma considerada fundamental por gobernadores del norte argentino, cuya aprobación es vista como un alivio o refuerzo para la agenda de desarrollo y asistencia de esas provincias.

Los legisladores tenían prevista una sesión preparatoria para el martes 24 de febrero, en la que se definirán autoridades, comisiones y funcionamiento del cuerpo para el tratamiento de estos expedientes. Entre jueves y viernes, la labor parlamentaria se intensificará con la discusión de las iniciativas mencionadas anteriormente.