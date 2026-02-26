El oficialismo logró la aprobación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur durante la sesión en el Senado de la Nación, donde también comenzó el debate por la reforma de la Ley de Glaciares y se trató la designación de autoridades diplomáticas.

La iniciativa contó con un amplio respaldo de la Cámara Alta y convirtió a la Argentina en el segundo país en ratificar el tratado, después de Uruguay. La sesión, iniciada por la tarde, se proyectaba con extensión hasta horas de la noche debido al tratamiento de varios temas en agenda.

En ese marco, fue aprobada además la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, en una votación que se desarrolló junto con el debate principal del acuerdo comercial.

Durante la sesión, la senadora Patricia Bullrich defendió el tratado y sostuvo: “El comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos y consolidan lo que dice nuestra Constitución: el bienestar general. Lo que nosotros estamos planteando es recuperar un lugar trascendente de Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, tenido en cuenta”.

“Vamos a construir un capitalismo que genere estabilidad, que le dé riqueza a sus habitantes. Este debate no nos plantea solo un tratado, sino también un cambio más profundo, un rumbo, una dirección. Este tratado nos plantea que la apertura de nuestro país al mundo es una etapa que se había cerrado y se vuelve a abrir”, agregó.

Por su parte, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, cuestionó el tratamiento del acuerdo, aunque adelantó que su espacio no se opondría. “No nos vamos a oponer porque hay provincias que creen que se van a beneficiar”, señaló. Sin embargo, advirtió: “Debió tratarse semanas en comisión, no así a las apuradas”, y agregó: “En 2027 vamos a volver a ser Gobierno”.

En paralelo, distintas organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a autoridades del Parlamento Europeo para expresar su preocupación por la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, que avanza junto con la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur.

En el documento advirtieron que la reforma podría reducir sustancialmente el nivel de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce y claves para la estabilidad climática. “El debilitamiento de la Ley de Glaciares implicaría un grave retroceso ambiental y jurídico. La protección del agua y de estos ecosistemas estratégicos debe constituir una prioridad indeclinable en cualquier proceso legislativo”, señalaron.

Asimismo, alertaron sobre posibles cuestionamientos constitucionales, ya que el proyecto modificaría el esquema de competencias ambientales previsto en la Constitución Nacional respecto de los presupuestos mínimos de protección, debilitando el marco ambiental federal.

Las organizaciones también indicaron que avanzar en una reducción de la protección ambiental mientras se ratifica un acuerdo internacional con obligaciones ambientales vinculantes podría colocar al país en incumplimiento del artículo 26.2.3 del Acuerdo UE–Mercosur, que establece que ninguna de las partes debe debilitar su legislación ambiental para fomentar el comercio o la inversión.

En ese contexto, solicitaron al Parlamento Europeo que tenga en cuenta estos desarrollos legislativos al evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por la Argentina y recordaron que la integración comercial no debe avanzar en detrimento de la integridad ambiental, la seguridad jurídica y los compromisos internacionales.

Fuente: con información de TN