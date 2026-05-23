El Senado postergó para el 4 de junio la sesión en la que tratará 73 pliegos judiciales y proyectos sobre deuda y propiedad privada, y decidió excluir los ascensos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway por sus fallos vinculados a Claudio Tapia.

Ads

El oficialismo, encabezado por Patricia Bullrich en el bloque de La Libertad Avanza, resolvió aplazar el debate ante la ausencia de legisladores y con el objetivo de reunir mayor respaldo para iniciativas clave, entre ellas el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”.

En la próxima sesión también se abordará el pago a fondos buitres y la aprobación de pliegos de jueces, fiscales y defensores que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto.

Ads

Puede interesarte

Entre los pliegos que sí avanzarían figuran designaciones vinculadas a integrantes del ámbito judicial, como Ana María Cristina Juan, Emilio Rosatti, Laureano Durán y Juan Moldes, entre otros.

En contraste, los pliegos de Catania y Galván Greenway quedaron en suspenso y permanecerán en la Comisión de Acuerdos hasta que el oficialismo defina su situación, en función de su intervención en causas relacionadas con Tapia y el dirigente Pablo Toviggino.

Ads

Ambos magistrados estaban propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, pero su tratamiento fue postergado hasta que se aclare el escenario judicial que involucra a las autoridades del fútbol argentino.

Puede interesarte

Por otra parte, el Senado convocará a una nueva audiencia pública el 9 de junio, en la que expondrán candidatos para cubrir vacantes en distintas cámaras de apelaciones y para la renovación de mandatos.

Entre los casos que generan expectativa figura el del juez Víctor Pesina, propuesto para extender su cargo por cinco años en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, así como las postulaciones de María Dora González, Leopoldo Jorge Rago Gallo, María Claudia Jueguen y Marina Edith Pisacco, entre otros.

Ads

La reprogramación del debate refleja las tensiones políticas en torno a los nombramientos judiciales y la estrategia del oficialismo para asegurar los votos necesarios en iniciativas consideradas prioritarias.

Fuente: con información de Noticias Argentina