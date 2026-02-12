La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra, superando el umbral de 37 necesario para que el proyecto avance en el Congreso nacional.

La sesión, que se extendió durante horas y culminó pasadas la 1:20 de la madrugada, transcurrió en medio de un fuerte clima político y social, con protestas sindicales en las calles de Buenos Aires y tensiones dentro del recinto legislativo.

El apoyo a la reforma no se limitó al oficialismo: La Libertad Avanza (LLA) logró consolidar una alianza con sectores del PRO, la UCR y diversos bloques provinciales y peronistas disidentes, que en conjunto sumaron los 42 votos positivos.

Entre los legisladores que votaron a favor se encuentran:

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni.

PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala y Carmen Álvarez Rivero.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

Bloques provinciales y otros aliados como Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU) y María Belén Monte De Oca. Este bloque plural fue clave para que el oficialismo alcance la media sanción, tras semanas de negociaciones y ajustes al texto original del proyecto.

Por su parte, la mayoría del bloque Unión por la Patria (UxP), junto a otras bancadas provinciales, se expresó en contra de la reforma, que según sus críticas representa una amenaza a derechos laborales históricos.

Los 30 votos negativos provinieron, entre otros, de:

Unión por la Patria: Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria y Sergio Uñac.

Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal y Fernando Salino.

Moveré por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano.

Otros legisladores como Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno y José Emilio Neder.

La oposición había denunciado con antelación que la reforma implicaba una “precarización” de derechos y amenazaba conquistas laborales establecidas desde hace décadas.

Con la media sanción en el Senado, el proyecto ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará su aprobación definitiva en el marco del período de sesiones extraordinarias. El resultado en la Cámara baja será determinante para convertir definitivamente la reforma en ley y marcar el rumbo de la agenda laboral y económica del gobierno de Milei.