La Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto, convocó a una audiencia para el jueves 16 de abril, donde Mahiques buscará renovar su cargo por cinco años en la Cámara Federal de Casación Penal. Su presentación marcará el inicio de una serie de exposiciones que se extenderán durante las próximas semanas.

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El proceso legislativo se activó luego de que la Cámara alta otorgara estado parlamentario a 78 pliegos. Como primer paso, las postulaciones serán publicadas en el Boletín Oficial y en los canales institucionales del Senado, lo que habilitará un período de siete días para que la ciudadanía y organizaciones presenten avales o impugnaciones.

Las audiencias públicas se desarrollarán entre fines de abril y comienzos de mayo, instancia en la que cada candidato deberá defender su postulación y responder preguntas de los senadores. Posteriormente, está previsto que los pliegos sean debatidos en el recinto a mediados de mayo.

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El tratamiento de los nombramientos se da en un contexto de fuerte déficit de cargos en el Poder Judicial, con vacantes que afectan el funcionamiento de distintos fueros. Desde el oficialismo buscan acelerar las designaciones para mejorar la operatividad del sistema, mientras que sectores de la oposición advierten sobre posibles conflictos de interés en algunos casos.

Entre los nombres incluidos en la lista figuran postulaciones que generaron atención pública, como la de Emilio Rosatti (hijo del presidente de la Corte Suprema) para un tribunal federal en Santa Fe, y la de funcionarios vinculados a juzgados que intervinieron en causas de alto perfil político.

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Con este escenario, el Senado abre una etapa decisiva para la cobertura de cargos judiciales clave. El desarrollo de las audiencias y el posterior debate en el recinto serán determinantes para definir no solo los nombramientos, sino también el equilibrio político en el sistema de justicia.