La instancia forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Gobierno nacional para acelerar nombramientos en el Poder Judicial, donde hay numerosos cargos sin cubrir. Estas designaciones buscan reforzar áreas del sistema judicial y mejorar su funcionamiento.

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Los candidatos expondrán ante la comisión que preside el senador Juan Carlos Pagotto, en una audiencia que constituye un paso obligatorio antes de que los pliegos sean tratados en el recinto. Tras las exposiciones, la comisión emitió dictamen favorable, por lo que las designaciones podrían votarse en una próxima sesión.

Entre los 16 aspirantes se encuentran: María Inés Restón, propuesta como defensora pública en el fuero penal económico; Ricardo Lombardo, candidato a juez del Tribunal Oral de Menores N° 3; Santiago Alberto Poncio, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13; Ignacio Labadens, para el Juzgado Nacional de Menores N° 2; Julián Herrera, para el Juzgado Civil N° 44; Santiago Munilla, para el Juzgado Criminal y Correccional N° 59; Gloria Capanegra, para el Juzgado Criminal y Correccional N° 17; Soledad Mariño, para el Juzgado Criminal N° 18; Paula Fuertes, para el Juzgado Criminal y Correccional N° 14; Laura Kvitko, para el Juzgado Criminal y Correccional N° 23; Hugo Decaria, para la Cámara del Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 3; Juan Balcázar, para el Juzgado Civil N° 95; Ezequiel Sobrino Reig, para el Juzgado Civil N° 80; Germán Augusto Degano, para el Juzgado Civil N° 64; José Miguel Guerrero, para el Juzgado Criminal y Correccional N° 1.

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La discusión por los pliegos se da en un contexto de fuerte disputa entre oficialismo y oposición por el control y la orientación del Poder Judicial. Mientras el Gobierno busca avanzar rápidamente con los nombramientos, sectores opositores advierten sobre posibles irregularidades en los concursos y cuestionan los criterios de selección.

En paralelo, el Senado continuará en las próximas semanas con nuevas audiencias públicas para evaluar más postulantes, en el marco de un paquete más amplio de designaciones que incluye decenas de cargos en todo el país.

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De aprobarse en el recinto, estos 16 pliegos se convertirán en los primeros de una serie de nombramientos que el oficialismo pretende consolidar en el corto plazo para reducir el déficit estructural del sistema judicial.