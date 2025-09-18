El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina. La designación, propuesta meses atrás por el presidente Donald Trump, requería la aprobación de la Cámara alta. Lamelas, quien se instalará en Buenos Aires, asumirá su rol como representante diplomático de Estados Unidos en el país.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina celebró la confirmación a través de su cuenta oficial en redes sociales: “¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando al presidente y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina”.

Lamelas, médico y empresario de origen cubano, es un amigo personal de Trump y un destacado donante del Partido Republicano, habiendo apoyado las campañas de Donald Trump, Marco Rubio y Ron DeSantis. Nacido en Cuba, huyó de niño con su familia en un barco de la Cruz Roja tras la revolución de Fidel Castro. Creció en Miami, estudió medicina y fundó MD Now, la red de clínicas de primeros auxilios y emergencias más grande de Florida, que vendió años después. Ahora, dejará su vida en West Palm Beach para asumir su rol en Buenos Aires, donde será el principal nexo entre Trump y el presidente argentino, Javier Milei.

Durante su exposición ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Lamelas delineó sus objetivos en Argentina. Prometió respaldar al gobierno de Javier Milei y recorrer las provincias para fortalecer lazos con los gobiernos regionales. Asimismo, expresó su intención de limitar la influencia de China en el país y trabajar para que “Cristina Kirchner reciba la justicia que merece”, refiriéndose a la necesidad de esclarecer el atentado a la AMIA.

En este contexto, se dirigió al senador Ted Cruz, destacando su labor: “Quiero darle las gracias. Usted fue uno de los primeros en denunciar a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras me preparaba para esto durante las últimas semanas, leí una carta que usted envió al secretario Blinken en 2022 en la que pedía sanciones, que se sancionara a ella y a su familia. Y quiero volver a darle las gracias por ello”.

Lamelas también enfatizó la importancia de fortalecer la relación entre Estados Unidos y Argentina. En su discurso ante el Senado, afirmó: “Debemos seguir apoyando la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y durante el próximo mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”.

Fuente: con información de TN