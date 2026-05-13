El oficialismo busca acuerdos con bloques dialoguistas para avanzar con el proyecto.

El Senado abrirá este miércoles el debate sobre la reforma electoral promovida por el Gobierno nacional, en medio de fuertes diferencias entre La Libertad Avanza y sectores dialoguistas de la oposición.

Ads

La discusión comenzará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Agustín Coto, y contará con la exposición de Luz Landivar, asesora del Ejecutivo y ex titular de la Dirección Nacional Electoral.

Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a la eliminación de las PASO. Mientras el oficialismo busca avanzar con la supresión de las primarias obligatorias, gran parte del PRO, la UCR y bloques provinciales rechazan esa posibilidad y proponen debatir por separado el proyecto de Ficha Limpia.

Ads

La propuesta de tratar ambas iniciativas por separado había sido impulsada por sectores dialoguistas, aunque finalmente fue descartada por el Gobierno nacional.

Puede interesarte

Desde el oficialismo señalaron que el objetivo de esta primera reunión es comenzar las negociaciones para acercar posiciones sobre los puntos más resistidos del proyecto.

Ads

La Libertad Avanza necesita acuerdos con otras bancadas para avanzar con la reforma, ya que se trata de una ley que requiere mayorías absolutas: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Entre los cambios impulsados por el Gobierno aparece la implementación de la ley de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Además, el proyecto propone eliminar las PASO para cargos legislativos y presidenciales, dejando en manos de cada partido o alianza la definición de su mecanismo interno de selección de candidatos.

Ads

Otro de los puntos incluidos establece nuevos requisitos para oficializar candidaturas presidenciales y legislativas, además de modificaciones en el reconocimiento de los partidos políticos a nivel nacional.

La iniciativa también plantea eliminar el financiamiento estatal de campañas electorales, ampliar el límite de aportes privados y terminar con los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación.

En paralelo, el texto prevé modificaciones en la Boleta Única de Papel, incorporando la posibilidad de votar lista completa mediante un tilde y habilitando su utilización en elecciones provinciales simultáneas.

Fuente: NA