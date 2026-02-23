La Cámara alta convocó formalmente dos jornadas de debate para jueves 26 y viernes 27 de febrero, con la reforma laboral como prioridad absoluta, en el marco del temario dispuesto por el Decreto N° 24/2026, que rige desde el 2 hasta el 27 de febrero próximo.

El objetivo oficialista es lograr la aprobación definitiva del proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados, tras un paso marcado por negociaciones y tensiones políticas, incluida la eliminación del polémico artículo 44 relacionado con reducciones en licencias médicas.

Según el cronograma oficial, la primera sesión especial del jueves incluirá además del proyecto laboral otros temas relevantes como el Régimen Penal Juvenil y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. El viernes se prevé el tratamiento de la reforma laboral junto con el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, uno de los ejes económicos de la agenda del Ejecutivo.

La actividad en el Senado tiene, además, una jornada preparatoria prevista para este martes 24, donde se confirmarán autoridades legislativas estratégicas y el titular provisional de la Cámara alta, cargo con implicancias en la línea de sucesión presidencial.

La reforma laboral es el principal foco de atención, tanto por sus implicancias internas como por el impacto político que representa para el presidente Javier Milei y la La Libertad Avanza (LLA). El proyecto introduce modificaciones al sistema de juicios laborales y otros aspectos regulatorios del mercado de trabajo.

Tras su paso por la Cámara baja, donde fue aprobado con 135 votos afirmativos y 115 en contra, el texto que llega al Senado refleja cambios para atender demandas sindicales y evitar mayores tensiones sociales antes de su sanción definitiva.

Con el reloj legislativo marcando los últimos días de sesiones extraordinarias, el Senado se prepara para una semana decisiva que determinará si la reforma laboral se convierte en ley en tiempo y forma, en lo que podría ser una de las últimas grandes definiciones del período legislativo antes del inicio formal de las sesiones ordinarias.