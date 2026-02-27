Desde las 11:00 la Cámara Alta debatirá ambos textos, que el oficialismo busca convertir en ley antes de la apertura del periodo ordinario de sesiones y de que el presidente exponga este domingo ante la Asamblea Legislativa lo que considera los ejes de su gestión.

La reforma laboral, uno de los pilares de la agenda gubernamental, vuelve al Senado luego de haber sido modificada en segunda instancia por la Cámara de Diputados. El eje de la discusión gira en torno a aceptar o rechazar los cambios introducidos, principalmente la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas.

El proyecto contempla cambios profundos en el régimen de despidos, vacaciones, negociación colectiva y derechos sindicales, así como la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) destinado a financiar indemnizaciones futuras y beneficios fiscales para incentivar el empleo formal.

Este paquete ha generado rechazo en diversos sectores del movimiento obrero y en la oposicion, que lo consideran un retroceso en derechos laborales.

Por otro lado, el nuevo Régimen Penal Juvenil propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en línea con una iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados. La norma prevé penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves (como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros) y una serie de penas alternativas y mecanismos restaurativos para infracciones menos graves.

Además, el texto incluye dispositivos para garantizar derechos de los menores imputados, como educación, atención médica y tratamiento especializado, y limita la convivencia con detenidos mayores.

La sesión culminará un período extraordinario marcado por debates intensos sobre las prioridades del Gobierno, alianzas parlamentarias y la fragmentación interna de la oposicion.

Sectores sindicales y sociales han convocado a marchas y protestas para repudiar los proyectos en discusión, en una jornada que se perfila como un punto de inflexión en la relación entre el Estado, los trabajadores y las políticas de seguridad y justicia juvenil.