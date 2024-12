A raíz del Caso Kueider en el Senado, buscan crear en Diputados la Comisión de Ética y Disciplina, que funcionará administrativamente en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El proyecto lo presentó Carla Carrizo, de la UCR crítica.

La iniciativa tendrá las facultades de intervenir en todo asunto relacionado con las normas disciplinarias de Diputados, tal como lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional y con los deberes, pautas y obligaciones que surgen de la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Está facultada para elaborar recomendaciones tendientes a orientar el buen comportamiento de los legisladores, especialmente en lo referente a las cuestiones de orden, ética y transparencia.

La legisladora Carrizo dijo que “es fundamental que haya una Comisión de Ética que audite la presentación de las declaraciones juradas de sus miembros, tanto del Senado como de Diputados ya que están incumpliendo la ley de Ética Pública. Se les exige a funcionarios y empleados públicos lo que no se les exige a Diputados y Senadores. Que no haya un organismo que audite la presentación de las declaraciones juradas y que sea justo la Casa de las leyes, me parece que es la imagen del mal funcionamiento institucional que tiene la Argentina”

Y agregó: “Es un tema central a estar en la agenda de cualquier convocatoria a sesiones extraordinarias. Ojalá que lo del senador (Edgardo) Kueider sirva para algo, que no quede solo la anécdota de la expulsión, de quien tuvo la culpa y si fue legal o no el rol de la vicepresidenta, sino que está pasando que estas cosas ocurran, porque el Congreso no audita lo que debería auditar”.

La facultad disciplinaria de las Cámaras del Congreso se encuentra reconocida en el artículo 66 de la Constitución Nacional que establece que “cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”. Es lo que ocurrió el pasado jueves en la sesión especial y expulsión de Kueider del Senado.

El reglamento de esta Cámara hace referencia a las denominadas “Faltas al orden”, aunque las mismas se encuentran referidas únicamente a situaciones que se dan en el marco de una sesión. Pero no todas las faltas se dan en el marco de una sesión. Los legisladores firmantes de la iniciativa entienden que “hemos sido testigos de múltiples agresiones e insultos entre colegas o de un diputado a algún trabajador durante reuniones de comisión, en otros ámbitos de trabajo o incluso en reuniones institucionales en otros espacios y es preciso que exista el órgano institucional donde se puedan denunciar, analizar y considerar estos hechos a fin de tomar el temperamento de sugerir la aplicación de alguna medida disciplinaria”.

La diputada Carrizo puso el ejemplo de: La visita al penal de Ezeiza de varios diputados en el pasado mes de julio, suscitando múltiples debates sobre la comisión competente, el formato decisional, las facultades de las comisiones para invitar a terceros, a tal punto que no se ha llegado aún a un dictamen en ningún sentido, ni desechando las actuaciones, ni sancionando ni creando una comisión investigadora”. El caso de los diputados libertarios que visitaron a los genocidas detenidos en el Penal de Ezeiza pasó sin contratiempos para La Libertad Avanza en la Cámara baja.

La Comisión de Ética y Disciplina estará integrada por quince miembros elegidos por los respectivos bloques parlamentarios conforme la proporcionalidad establecida entre las fuerzas y por cada miembro titular se elegirá un suplente para reemplazarlo en caso de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o fallecimiento. Se elegirá también un presidente y un vicepresidente.

La Comisión deberá entender en la cuestión girada en un plazo no mayor a 30 días desde la presentación, pudiendo prorrogarse por otros 30 días, y elevará su dictamen en forma de “Resolución” proponiendo la medida disciplinaria que el caso demande o desestimará las actuaciones.

La iniciativa de Carla Carrizo es acompañada por los diputados Manuel Aguirre, Danya Tavela, Marcela Ántola, Mariela Coletta, Marcela Coli y Fernando Carbajal. Todos integrantes del bloque del radicalismo crítico de Democracia para Siempre.

Fuente: TN